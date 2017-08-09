"Ночь кино". Всероссийская акция, посвященная отечественному кинематографу, пройдет в стране 27 августа

Елена Белкина.

Какой она будет в Мурманской области - работники ведущих учреждений культуры обсудили на совещании. После всенародного голосования для бесплатных показов отобраны 3 полнометражных художественных ленты - "Кухня. Последняя битва", "Время первых", "28 панфиловцев" и одна анимационная - "Снежная королева 3: огонь и лед". Основные события "Ночи кино" развернутся в Мурманске - во Дворце имени Кирова и областной научной библиотеке.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая: "В 19:30 мы традиционно откроем акцию, и в фестивальном зале состоятся просмотры 2 фильмов для взрослых, а на втором этаже Дворца культуры состоится просмотр детского фильма. Для детей, естественно, мы организуем различные массовые мероприятия".







