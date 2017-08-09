Все работники Ковдорского ГОКа будут проходить проверку на трезвость

Елена Ямаш.

Никаких исключений. Алкотестеры уже не первый год установлены на проходных комбината. Однако руководством предприятия принято решение, что такие же устройства, проверяющие работников на трезвость, должны стоять и во всех административных зданиях. Такое решение принято руководством комбината. В качестве эксперимента специальную алкорамку - с более точными результатами проверки - установили в инженерном корпусе.

Представитель компании - подрядчика Михаил Добрыдень: "Человек при проходе на предприятие прикладывает пропуск к турникету и обязательно должен произвести выдох в алкорамку для того, чтобы турникет либо открылся, либо заблокировал доступ в случае обнаружения паров этанола в выдохе".







