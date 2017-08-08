История последнего полёта стала известна спустя 75 лет. Уникальный самолет найден поисковиками в озере недалеко от Североморска

Светлана Деменева.

Уникальный самолет найден поисковиками в озере недалеко от Североморска. Несмотря на то, что выпуск пикирующего бомбардировщика Пе-2, или как его еще называли "Пешка", в годы войны был массовым, сегодня он - редкая находка.

Значок парашютиста, пуговица, мелочь и ручка из Канады. Очевидно, подарок от английских летчиков. С 1941 года на аэродроме в Ваенге базировались "Хариккейны". Летать на них обучали британские инструкторы. И этот полет Пе-2 в августе 1942 в военном архиве значился учебным. Причина крушения - неисправность в двигателе. Но как погибли самолет и экипаж - теперь известно. Спустя 75 лет.

Руководитель поискового отряда "Икар" Валерий Чернышев: "Факты - упрямая вещь. Мы нашли несколько доказательств пулевых пробоин - в том числе, на двигателе, которые говорят, что он все-таки был сбит".

Место падения этого Пе-2 нашли поисковики отряда "Икар". Это они достали самолет ИЛ-2 по Заозерском, представленный на авиасалоне "МАКС - 2017". Руководитель Валерий Чернышев говорит - бомбардировщик сильно ударился о воду. По озеру в 3,5 километра разбросаны фрагменты самолета и троих членов экипажа.

Руководитель поискового отряда "Икар" Валерий Чернышев: "Железо это одно, а вот найти людей, поднять и отдать им почести соответствующие, захоронить достойно, поставить памятники - вот это основная цель".

Все фамилии членов экипажа известны. Командир Георгий Щербинин, штурман Исаак Зильберг и стрелок-радист Леонид Пластинин. Начнется поиск родственников. Их имена будут увековечены и в Казани. Из Татарстана на озере работал сводный поисковый отряд. Там хотят поставят памятник самолету Пе-2, который всю войну выпускали на местном авиационном заводе.

Заместитель руководителя экспедиции "Объединение "Отечество" Республики Татарстан Илья Прокофьев: "Мы хотим сделать его именно живым памятником. Чтобы была история от начала до конца. Начиная от Петлякова - как он его задумал, как он строился и, в том числе, обо всех экипажах, которые погибли на этих самолетах.

Пикирующий бомбардировщик Пе-2 - это была машина с отличными лётными характеристиками, оборудованием и автоматикой. С другой стороны самолёт был сложен в пилотировании, особенно при взлёте и посадке.

Найденные фрагменты самолета участники экспедиции оставят в одной из воинских частей Северного флота. Через год работы будут продолжены. На дне озера еще остались фрагменты самолета и останки экипажа.







