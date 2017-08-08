По следам "Святой Анны". Яхта "Альтер Эго" сегодня взяла курс на Замлю Франца-Иосифа в попытке разгадать тайну двух капитанов

Анастасия Ярославская.

"Альтер Эго" на пути к разгадке тайны двух капитанов. Сегодня вечером яхта с девятью членами экипажа на борту, наконец, отправилась к Земле Франца-Иосифа. К этому этапу члены экспедиции готовились 13 лет. И уже делали предварительные, причем, удачные вылазки. Так что знают куда идут и зачем. Понять - что стало на самом деле с пропавшей в начале прошлого столетия шхуной "Святая Анна". История капитана Брусилова до сих пор будоражит многие умы - описанная в романе Каверина, она буквально "заразила" Арктикой не одно поколение.

Руководитель экспедиции Евгений Ферштер: "Самая главная точка в этой истории - не факт, что мы ее поставим, но мы очень хотим это сделать. Мы реалисты. Действительно, шансы небольшие, но была проведена очень большая работа. Наш хороший друг, к сожалению, ныне покойный Олег Продан установил буйки, буйки показали примерную точку, где могла быть "Святая Анна". Мы должны эту точку проверить".

Свою миссию экипаж "Альтер Эго" оценивает философски, говорят - то ли смелость, то ли глупость. Экспедиция покажет. До Земли Франца-Иосифа при хорошей погоде рассчитывают добраться за 4 дня. Работы - на месяц. Обойти планируют весь архипелаг. Именно сейчас по льдам обстановка идеальная. К неожиданностям тоже готовы. Миниатюрная яхта только на первый взгляд кажется хрупкой. Арктикой проверялась не раз. Но именно к этому этапу тюнинг ей провели по-полной - от навигации до агрегатов. Экспедиция рассчитывает вернуться в Мурманск к середине сентября - и это тоже позволит избежать экстрима.

Капитан яхты "Альтер Эго" Михаил Тигушкин: "Будем пытаться его избежать, но если нас накроет, мы к этому готовы, будем стараться. Это большой металлический корабль, конечно, который нельзя сравнить с каким-нибудь научно-исследовательским судном или ледоколом, потому что другие цели - мы не планируем дрейфовать во льдах, чтобы нас затирало льдами".







