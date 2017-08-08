Себе на заработок, гостям на сувениры. Как кузнецы Терского берега готовятся ко Дню Умбы?

Яков Осетров.

Едва в поморской Кузреке отшумел День козули, как жители терской земли начали готовиться ко Дню Умбы. Здесь в сентябре мастера ремёсел представят сотни новых работ.

Красивые места притягивают самобытных людей. Кузнец Николай Жданов живёт в Оленице. Уважение к металлу он унаследовал от отца-токаря, а трудному по-мужски делу научила жизнь в деревне. Николай родился на Урале. Работал в мурманском порту. Затем судьба забросила на Терский берег Белого моря.

Николай Жданов: "Начал с Чаваньги - там кузницу построил. Потом всю жизнь с металлом. Как родители говорили - по металлу, по хлебу, по салу".

У дома Николай поставил охранный крест. Точную копию нательного. Когда стукнуло 70, решил передать своё дело, и преемником стал сын Дмитрий. Опыт отца впитывал с детства.

Дмитрий Жданов: "Меч сделает он мне за несколько секунд, отдаст его".

Жизнь сына также была связана с металлом, но до этого он был простым жестянщиком. Занимался автомобилями. Но вскоре надоело.

Дмитрий Жданов: "Там дешево и сердито, но там всё одинаково, а здесь эксклюзивные вещи, они не повторяются. Если она есть - у другого уже такой никогда не будет".

Николай убедил Дмитрия, что профессия кузнеца не умирает, если есть энтузиасты, которые её одухотворят. Отец с сыном похожи. Оба с открытым, добрым взглядом. Оба могучие. Коренастые. Хотя сила здесь не главное. Надо чувствовать металл. Иметь фантазию. Любопытство. Чтобы выковать цветок, сначала берут живой и разбирают на лепестки. Затем воссоздают. Так получаются изумительные розы. Виноградная лоза. И многое другое.

Дмитрий Жданов и Николай Жданов: "Каждому дню радуемся. Стремимся к чему-то новому. Изобретаем. - Династия кузнецов продлится у вас? - Надеемся. Всё к этому идёт. Сын есть, 22 года, так что всё впереди".

Кузнецы из Оленицы готовы к новым праздникам, выставкам, заказам и абсолютно уверены - их профессия будет востребована всегда.









