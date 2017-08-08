Выполнить предписания прокуратуры в мурманском океанариуме помогут ветеринары

Любовь Дубова.

Напомним, здесь недавно прошла прокурорская проверка. Особое внимание к питомцам, занесенным в Красную книгу. В океанариуме таковых четыре. Это любимые посетителями артисты - серые тюлени Даша, Варя, Филя и Жива. Проверяющие выявили несколько нарушений. Избегая терминологии, животным не была проведена дегельминтизация и обязательное чипирование.

Старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Марина Вершинина: "По результатам проверки прокуратурой округа внесено представление руководителю общества, а также в отношении директора возбуждены два административных производства. Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле у прокуратуры округа".

Как рассказали в океанариуме, эта новость взволновала посетителей. И уточнили - разрешение на содержание "краснокнижных" животных выдано еще несколько лет назад. Все необходимые анализы сразу после проверки обитателям сделаны. Результаты отрицательные, а, значит, животные здоровы. Что же касается чипирования, сотрудники предприятия опасаются последствий болезненной процедуры. Серые тюлени в возрасте. К примеру, Филе уже 29, а Варе и Даше по 25 лет. Работники обратились за консультацией к ветеринарам.

Директор мурманского океанариума Ирина Коротыш: "Дело в том, что у нас нет стопроцентной уверенности и стопроцентной гарантии, что животные перенесут эту процедуру безболезненно, и это никак не повлияет на их здоровье. Мы исходили из того, что мы животных никуда не вывозим. Если бы мы гастролировали, то там обязательно чипирование. Наши животные живут здесь уже 21 год - под куполом нашего океанариума".





