В 2017 году в Мурманской области запланировано обеспечить квартирами 182 жителя из категории детей-сирот

В бюджете Мурманской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма предусмотрено 241 млн 562,4 тыс. рублей, из них 236 млн 394,1 тыс. рублей – средства областного бюджета. В 2017 году жилыми помещениями планируется обеспечить 182 человека из категории детей-сирот, уже обеспечено 78 человек.



В июле муниципальным образованиям региона была перечислена очередная субсидия в размере 144 млн 389,4 тыс. рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».



/ Министерство образования и науки Мурманской области /