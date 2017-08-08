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08.08.2017 17:55

В 2017 году в Мурманской области запланировано обеспечить квартирами 182 жителя из категории детей-сирот

В бюджете Мурманской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма предусмотрено 241 млн 562,4 тыс. рублей, из них 236 млн 394,1 тыс. рублей – средства областного бюджета. В 2017 году жилыми помещениями планируется обеспечить 182 человека из категории детей-сирот, уже обеспечено 78 человек.

В июле муниципальным образованиям региона была перечислена очередная субсидия в размере 144 млн 389,4 тыс. рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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