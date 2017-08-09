В городском выставочном зале Мурманска открылась выставка «Земля Кольская», посвященная культуре коренного северного народа саами

Алёна Ермоленко.

В городском выставочном зале Мурманска на Октябрьской, 22 открылась выставка «Земля Кольская», посвященная культуре коренного северного народа саами. В экспозиции представлено около 60 живописных полотен саамских и российских художников - Михаила Морозова, Николая Кирина, Анатолия Сергиенко, Татьяны Шороховой, Якова Яковлева и других. Тема большинства произведений – жизнь и легенды саамов. Изюминкой выставки является галерея портретов, выполненная саамским художником Валерием Шабаткиным. Также на выставке можно ознакомиться с краеведческой литературой, среди которой есть редкие книги, изданные в 19 веке. Экспозиция работает до 30 августа.









