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08.08.2017 16:35

В МГТУ начались выплаты заработной платы работникам

Завершились все процедурные вопросы, связанные с организацией государственного финансирования ФГБОУ ВО «МГТУ», переданного в ведение Министерства образования и науки России, что позволило в полном объеме довести денежные средства университету на выполнение государственного задания по предоставлению  услуг образования.

«На сегодняшний день, после многочисленных организационных процедур, связанных с подписанием Соглашения о государственном задании и внесением изменений в электронный бюджет, МГТУ, наконец, стал правомочным участником бюджетного процесса в рамках нового учредителя Министерства образования и науки России, – прокомментировал ситуацию ректор Сергей Анатольевич Агарков. – Теперь все наши работники смогут получить в полном объеме причитающиеся им деньги, причем с процентами за просрочку. Хочу поблагодарить Министерство образования и науки РФ за оперативное решение вопросов, а также отзывчивость и деятельное участие в решении проблем, с которыми столкнулся университет».

/Пресс-служба МГТУ/
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