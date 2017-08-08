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08.08.2017 16:20

Инвесторы могут воспользоваться преференциями по предоставлению земельных участков

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области напоминает, что в целях реализации подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ в редакции ФЗ от 23.06.2014 № 171-ФЗ принят Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов».

Согласно указанной норме, в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта РФ при условии соответствия критериям, установленным законами субъектов РФ, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и для реализации масштабных инвестиционных проектов.

С критериями, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, порядком рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, а также дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в разделе «Документы» / «Нормативно-правовые акты» / «Инвестиционное законодательство».
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