Международный фестиваль спорта "Гольфстрим" пройдет в Мурманске 9 сентября

Наталия Бурдина.

Место проведения неизменно - площадка Кольского моста. Сегодня там прошло первое выездное организационное совещание. В нем приняли участие руководство администрации города, а также представители служб, которые будут задействованы в обеспечении безопасности проведения соревнований. Эксперты осмотрели территорию и обсудили размещение площадок для состязаний. Говорили также о транспортной доступности. К Кольскому мосту мурманчан отвезут бесплатно - спецавтобусами. Дисциплин в рамках спортпрограммы - 14. Впервые состоится автокросс. А вот парусную регату отменили. Заплыв через Кольский залив запланирован, как и массовый легкоатлетический пробег через мост. Для участников "Мурманской мили" подготовили 10 тысяч футболок.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "В этом году они все будут белого цвета. Открыла секрет. Каждый год мурманчане ждут, какого цвета будут футболки. И впервые у них будет логотип фестиваля "Гольфстрима", он разработан и будет нанесен на лицевой части футболки. А на спине у каждого спортсмена будет написано "Мурманск".

Участникам пробега регистрироваться заранее не нужно. А вот тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях, нужно оформить заявку, обратившись в городской спорткомитет. Организаторы обещают - зрелищной станет не только спортивная, но и развлекательная часть "Гольфстрима". Ожидается выступление мурманских артистов и московского певца - его имя пока держится в секрете. Фестиваль спорта, уже по традиции, поддерживает и Северный флот.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Очень серьезный большой праздник, мы его намеренно перенесли, что называется, с начала лета на начало осени, потому что к этому времени мурманчане возвращаются из отпуска, привозят своих детей. И, конечно, хочется - ведь к нему мы так серьезно готовимся - показать жителям не только города, но и области, потому что мы знаем, что много людей приезжают с побережья, с юга области для того, чтобы посмотреть на это действо".







