Сегодня в Мурманске состоялся очередной рейд по проверке работы управляющих компаний

Светлана Деменева.

На этот раз для проверки выбран адрес Александрова-30, корпус 2. Здесь претензии по вывозу мусора. Контейнеры очищены только перед рейдом. А вот в буквальном смысле свалку бытовых отходов около жилых домов только начали убирать. Она росла здесь не меньше месяца. Управлением Ленинского округа УК неоднократно привлекалась к ответу, составлялись протоколы об административном правонарушении. По результатам этой проверки вновь будут составлены акты.

Заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройству управления Ленинского округа г. Мурманска Павел Саенко: "Воздействие имеется - мы видим, что они убирают на данный момент, но это все временно. Все делается не так быстро как должно это быть. С чем это связано - неизвестно".

Представители УК не пришли, чтобы встретиться с комиссией. На этот раз представители городской администрации позвали и представителей ОНФ. Общественники проверяют наличие комфортной городской среды. Максим Сахневич отметил, что по этому адресу о ней разговора быть не может. А этот склад хлама уже внесен в интерактивную карту свалок Мурманской области. За ней будет постоянный контроль и общественников. А к самой УК, если такая ситуация не изменится, применят уже крайние меры.

Руководитель мурманского регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "Мы обратимся в ГЖИ - рычаг только один. Если УК не слышит администрацию - у нас есть УК, которые не исполняют даже решение суда. Я считаю, что такие УК должны лишаться лицензий".









