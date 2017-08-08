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08.08.2017 15:25

В Полярных Зорях пройдет конкурс красоты среди цветочных клумб

Любовь Дубова.

Жителей города Полярные Зори приглашают принять участие в конкурсе "А у нас во дворе..." За звание лучших могут бороться клумбы, дачные участки и территории предприятий. В трех соответствующих номинациях - "Симфония цветов", "Сам себе дизайнер", "Делу время - потехе час". Заявки принимаются в отделе экономического развития и потребительского рынка администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией до 25 августа. Итоги подведут во время ежегодной ярмарки "Дары осени", которая состоится 9 сентября.


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