Продолжается прием работ на конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области продолжает прием заявок для участия в конкурсе фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области».

В конкурсе могут принять участие все желающие – авторы фотографий. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 02 октября 2017 года включительно.

Конкурс проводится в четырех номинациях:

 ландшафты заповедных территорий;

 животные на особо охраняемых природных территориях;

 растительный мир заповедных территорий;

 времена года.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе фотографий.

Форма заявки для участия в конкурсе фотографий размещена здесь.

Адрес электронной почты для направления заявок для участия в конкурсе и фоторабот: ezaitseva@gov-murman.ru. Контактный телефон: (815 2) 486-782.

Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени, памятными призами, участники – грамотами, благодарностями.

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе!



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/