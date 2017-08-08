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08.08.2017 16:15

Вопросы повышения эффективности администрирования платежей за использование лесов обсудили на совещании

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области приняли участие в работе совещания по вопросу «Повышение эффективности администрирования платежей за использование лесов».Совещание было организовано Департаментом лесного хозяйства по СЗФО в режиме ВКС с заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в Северо-Западном Федеральном округе, уполномоченных в области лесных отношений.
На совещании были рассмотрены итоги работы за 1 полугодие 2017 года по эффективности администрирования платежей, состояние текущей недоимки, а также вопросы взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов.
В ходе совещания было отмечено, что по данным на 1 августа 2017 года в Мурманской области размер недоимки по платежам за использование лесов  снижен на 1 миллион 735 тысячи рублей.
Работа с должниками осуществляется как Министерством, так и подведомственными учреждениями - лесничествами на постоянной основе. Усилен контроль над арендаторами, которые регулярно нарушают сроки внесения платежей.
На стадии досудебного урегулирования в адрес должников направляются требования о необходимости исполнения условий договоров, предложения о расторжении договоров. В случае недостаточности данных средств, Министерство и лесничества направляют соответствующие исковые заявления с требованиями о взыскании образовавшейся задолженности неустойки по договору аренды, а также в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы о досрочном взыскании двух предстоящих платежей и о расторжении договора аренды и обязании вернуть предоставленный в аренду лесной участок в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства.
Министерством работа по взысканию с недоимщиков задолженности по внесению платы за использование лесов будет продолжена. Желающим взять в аренду лесной участок, следует помнить, что платить за его использование нужно своевременно.

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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