В Мурманской области состоится плановая комплексная техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

09 августа 2017 года с 10.00 до 12.00 состоится плановая комплексная техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.
Мероприятия по проведению проверки:
Передача речевой информации
Информирование население по каналам проводного и эфирного радиовещания
Кратковременный запуск электросирен
В 11.00, 11.10 и 11.30 будут включены электросирены. Просьба граждан соблюдать спокойствие.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории области с помощью электросиренного оборудования подается сигнал «Внимание всем».
Услышав работу электросирен, население обязано включить приемники городской радиотрансляции, радиоприемники, телевизоры на волнах местных радио и телевизионных станций.
После завершения работы электросирен по уличным громкоговорителям и радиоприемникам будет доводиться информация об обстановке и порядке действий населения.
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется оперативным дежурным Правительства Мурманской области по сетям проводного и эфирного («Радио России») радиовещания.
Для приема информации и сигналов необходимо включить проводное радио или радиоприемники, настроенные на частоту 67,70 МГц «Радио России».