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08.08.2017 17:15

В Мурманской области состоится плановая комплексная техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

09 августа  2017 года с 10.00 до 12.00 состоится плановая комплексная техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.

Мероприятия по проведению проверки:

    Передача речевой информации
    Информирование население по каналам проводного и эфирного радиовещания
    Кратковременный запуск электросирен

В 11.00, 11.10 и 11.30 будут включены электросирены. Просьба граждан соблюдать спокойствие.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории области с помощью электросиренного оборудования подается сигнал «Внимание всем».

Услышав работу электросирен, население обязано включить приемники городской радиотрансляции, радиоприемники, телевизоры на волнах местных радио и телевизионных станций.

После завершения работы электросирен по уличным громкоговорителям и радиоприемникам будет доводиться информация об обстановке и порядке действий населения.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется оперативным дежурным Правительства Мурманской области по сетям проводного и эфирного («Радио России») радиовещания.

Для приема информации и сигналов необходимо включить проводное радио или радиоприемники, настроенные на частоту 67,70 МГц «Радио России».
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