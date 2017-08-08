В Мурманской области состоится плановая комплексная техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

09 августа 2017 года с 10.00 до 12.00 состоится плановая комплексная техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.



Мероприятия по проведению проверки:



Передача речевой информации

Информирование население по каналам проводного и эфирного радиовещания

Кратковременный запуск электросирен



В 11.00, 11.10 и 11.30 будут включены электросирены. Просьба граждан соблюдать спокойствие.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории области с помощью электросиренного оборудования подается сигнал «Внимание всем».



Услышав работу электросирен, население обязано включить приемники городской радиотрансляции, радиоприемники, телевизоры на волнах местных радио и телевизионных станций.



После завершения работы электросирен по уличным громкоговорителям и радиоприемникам будет доводиться информация об обстановке и порядке действий населения.



Передача информации и сигналов оповещения осуществляется оперативным дежурным Правительства Мурманской области по сетям проводного и эфирного («Радио России») радиовещания.



Для приема информации и сигналов необходимо включить проводное радио или радиоприемники, настроенные на частоту 67,70 МГц «Радио России».







