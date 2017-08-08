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08.08.2017 17:20

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело по факту сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34 - летнего жителя города Мурманска. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Следствием установлено, что в период с марта по апрель 2017 года мужчина незаконно, с целью последующей перепродажи, приобрел на одном из сайтов в телекоммуникационной сети Интернет пять электронных устройств, после чего разместил информационное сообщение с предложением об их продаже на одном из сайтов, публикующих частные объявления. Согласно заключениям судебных технических экспертиз, вышеуказанные устройства являются специальными техническими средствами, по своему функциональному назначению предназначенные для негласного получения информации.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ и пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Мурманска.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и дал признательные показания по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 4-х лет лишения свободы.

/Следственный комитет России по Мурманской области/
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