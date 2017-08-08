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08.08.2017 17:00

Перед судом предстанет жительница города Мурманска, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы города Мурманска. Они обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).  

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года незаконно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов типа «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в городе Мурманск.

Противоправная деятельность жительницы областного центра была выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску. В результате спланированных и проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, факт незаконного проведения азартных игр вне игорной зоны был зафиксирован на видеозаписи негласного видеонаблюдения.

В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области напоминает, что, в соответствии со ст.9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Мурманская область не входит в число субъектов Российской Федерации, где предусмотрено создание игорных зон и проведение азартных игр.

/Следственный комитет России по Мурманской области/
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