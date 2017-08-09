Быстрота, проворство, ловкость! Аджилити для собак набирает популярность и в Заполярье!

Елена Ямаш.

Аджилити - вид спорта, в котором собаки преодолевают полосу препятствий на время. Он стремительно набирает популярность в нашей стране, в том числе и в Заполярье. Четвероногого друга направляет хозяин. Средства управления собакой ограничены голосом, жестами и различными сигналами тела. Выстроить правильные отношения между хозяином и питомцем помогает инструктор-кинолог. Собаководы уверены, что этот вид спорта ещё больше сближает, укрепляет дружбу с четвероногим, повышает "собачье ай-кью". Порода и размер собаки для занятий аджилити не имеют никакого значения.

Инструктор-кинолог РКФ (г. Апатиты) Алина Виноградова: "Хозяин управляет собакой на расстоянии. Самое сложное в этом виде спорта – взаимоотношения между ними. Если взаимоотношения правильные - собака будет слушаться, собака будет бежать".



