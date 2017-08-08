Один случай клещевого энцефалита и три боррелиоза зарегистрированы у жителей Заполярья

Любовь Дубова.

С начала сезона активности клещей на территориях Российской Федерации за медицинской помощью с жалобами на присасывание обратилось 66 жителей Мурманской области, включая 5 детей. Среди них выявлены один случай клещевого вирусного энцефалита, три заболевания клещевым боррелиозом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В лаборатории особо опасных инфекций исследовано 34 экземпляра клещей, снятых с людей. Свыше 20 процентов оказались зараженными клещевым энцефалитом.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает! Основным средством специфической профилактики опасного заболевания служит вакцинация.

Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся насекомыми

Мониторинг обращений населения продолжается.









