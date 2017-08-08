Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.08.2017 14:30

Один случай клещевого энцефалита и три боррелиоза зарегистрированы у жителей Заполярья

Любовь Дубова.

С начала сезона активности клещей на территориях Российской Федерации за медицинской помощью с жалобами на присасывание обратилось 66 жителей Мурманской области, включая 5 детей. Среди них выявлены один случай клещевого вирусного энцефалита, три заболевания клещевым боррелиозом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В лаборатории особо опасных инфекций исследовано 34 экземпляра клещей, снятых с людей. Свыше 20 процентов оказались зараженными клещевым энцефалитом.
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает! Основным средством специфической профилактики опасного заболевания служит вакцинация.
Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся насекомыми
Мониторинг обращений населения продолжается.




← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.06
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.