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09.08.2017 08:45

В Кировске на улице появился "Оранжевый холодильник"

Артем Дашевский.

Еда для ума или дом для свободных книг. В Кировске на улице появился "Оранжевый холодильник". Правда, в нем не еда, а печатные издания. Можно взять оттуда книгу почитать, или оставить литературу для других. Арт - объекту присвоили имя Эркюль. На дверце изображен портрет известного героя Агаты Кристи - Эркюля Пуаро. Это не первый холодильник, который появился на улицах города-горняков. Планируется, что на улице он простоит до первого снега.
Блиц: "Мы его поставим между стеклянными дверьми, холл, чтобы его было и видно, и людям было удобно. И стеллаж, который у нас внутри "Книга ищет хозяина", он тоже продолжает свою работу, можно и там смотреть книжки и здесь".
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