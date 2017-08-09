Артем Дашевский.

Еда для ума или дом для свободных книг. В Кировске на улице появился "Оранжевый холодильник". Правда, в нем не еда, а печатные издания. Можно взять оттуда книгу почитать, или оставить литературу для других. Арт - объекту присвоили имя Эркюль. На дверце изображен портрет известного героя Агаты Кристи - Эркюля Пуаро. Это не первый холодильник, который появился на улицах города-горняков. Планируется, что на улице он простоит до первого снега.

Блиц: "Мы его поставим между стеклянными дверьми, холл, чтобы его было и видно, и людям было удобно. И стеллаж, который у нас внутри "Книга ищет хозяина", он тоже продолжает свою работу, можно и там смотреть книжки и здесь".





