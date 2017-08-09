В Мурманской области начинается сезон "тихой" охоты. Спасатели вновь взывают к разуму северян

Анастасия Ярославская.

В преддверии грибного сезона мурманские спасатели вновь взывают к разуму северян. Старт "тихой" охоты для них - пора самая горячая. Количество "потеряшек" с каждым годом растет. То же самое с теми, кто вопреки инстинкту самосохранения, пытается открыть или продолжить купальный сезон, хотя в Мурманской области нет ни одного официального пляжа. Зато есть тревожная статистика. Уже 51 поисково-спасательная работа на воде - больше, чем прежде. Печальное лидерство по происшествиям - у Кольского района, Мурманска и Мончегорска.

Спасатель 1-го класса Мурманского поисково-спасательного отряда МАКАСЦ Денис Иванов: "Очень много сейчас было таких случаев, когда группа людей - молодых, не молодых - отдыхают и дальше один решает показать - как он может переплыть озеро, смотрите, как надо. И не получается переплыть. И дальше уже приезжаем мы, и достаем погибшего, утонувшего человека".





