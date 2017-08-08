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08.08.2017 16:00

Дорожная полиция Мурманска приглашает на службу

Интересная работа, социальная стабильность, достойная заработная плата, перспективы карьерного роста и возможность приносить пользу обществу.
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Мурманску проводит набор на должность инспектора дорожно-патрульной службы.
 
Предоставляются следующие социальные гарантии:
- достойная заработная плата +материальное стимулирование;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи);
-оплачиваемый ежегодный отпуск + дни на дорогу (увеличение отпуска за выслугу);
-оплачиваемый проезд в отпуск (и члену семьи);
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях МВД;
- назначения пенсии на льготных условиях - 1 месяц службы за 1,5 месяца (через  13,5 календарных лет службы наступает право на пенсию по линии МВД).
Требования:
Граждане РФ от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах, годные по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже среднего общего, водительское удостоверение категории «В».
 
Подробную информацию по предъявляемым требованиям, вопросам трудоустройства и социальным гарантиям можно узнать по телефону (8815-2) 40-79-78 или, обратившись в группу кадров ОБ ДПС по адресу ул.К.Либкнехта дом 46/1, кабинет 316 (вт., чт  10.00 – 13.00 и 14.00-16.00). Резюме можно направить по эл.адресу: ob_dps@mail.ru.


/ОБ ДПС ГИБДД/
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