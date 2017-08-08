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08.08.2017 13:05

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в заседании коллегии УФССП по Мурманской области

Любовь Дубова.

Налоги, алименты, долги по зарплате. Судебные приставы Мурманской области сегодня во время традиционной коллегии подвели итоги. За первое полугодие 2017 - дана высокая оценка. Региональное управление в Заполярье четвертое по всему Северо-Западу. Цифры в отчете в целом совпадают или незначительно выше в сравнении с прошлым годом. За это время окончено и прекращено почти 200 тысяч исполнительных производств. С должников взыскано свыше 8 миллиардов рублей. Положительную работу сотрудников ведомства отметил в своем приветственном слове  председатель регионального парламента Сергей Дубовой.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "На основе вашей информации предоставляемой в региональный парламент, при рассмотрении областного бюджета предусматриваются средства на ремонт учреждений образования, культуры и других объектов. Это напрямую способствует своевременному решению наиболее острых вопросов".
Темп не сбавлять и уделить особое внимание социально значимым категориям исполнительных производств! Акцент на взыскание алиментов, зарплаты, штрафов, ущерба от совершенных преступлений. В преддверии отопительного сезона - максимально активно работать с должниками перед ЖКХ и топливно-энергетическими компаниями. Такие первоочередные задачи сегодня  поставлены перед сотрудникам управления судебных приставов.
Руководитель Управления ФССП по Мурманской области Василий Ларин: "Я был на прошлой неделе на коллегии федеральной службы судебных приставов, которая проходила в Ярославле. Директор выступал и сказал, что оценка деятельности службы судебных приставов - она среди всех органов, сравнительно высокая, мы входим в десятку по положительной оценке деятельности в целом по Российской Федерации".
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