Члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области провели выездное заседание с коллегами в ЗАТО Александровск

В ходе визита в ОМВД России по ЗАТО Александровск председатель областного Общественного совета Алексей Кузьмин и председатель комиссии по обеспечению деятельности в сфере охраны общественного порядка и профилактики правонарушений совета Артем Ермоленко наградили председателя Общественного совета при ОМВД России по ЗАТО Александровск Евгения Биткова. Евгению Петровичу от руководства УМВД России по Мурманской области и областного Общественного совета за победу в ежегодном конкурсе вручили фотоаппарат «Кенон» и грамоту. Биткова жюри отметило в номинации «Лучший председатель общественного совета при территориальных ОВД Мурманской области».

Перейдя к обсуждению рабочих вопросов, председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексей Кузьмин подчеркнул, что цель подобных выездных заседаний – это не проверка того, как идет работа на местах. Задача состоит в методических рекомендациях, координации практической деятельности коллег в территориях и обмене опытом.



Рассказывая о деятельности общественников на территории ЗАТО Александровск, Евгений Битков отметил, что они сотрудничают с органами внутренних дел по различным актуальным направлениям. Например, члены совета принимают участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, в совещаниях руководства отдела внутренних дел, в работе комиссии по решению кадровых вопросов. По линии охраны общественного порядка в Снежногорске действует народная дружина. Дружинники содействуют в выявлении правонарушений на улицах, участвуют в рейдах по проверке административного законодательства, в выездах на семейные скандалы, при необходимоссти консультируют, ведь все добровольцы – бывшие сотрудники полиции.



Член общественного совета при ОМВД России по ЗАТО Александровск Ольга Попова – сотрудник местного телевидения. Одна из наиболее широко освещаемых с ее помощью тем касается безопасности дорожного движения. Это подготовленные сюжеты о муниципальных форумах «Зеленая волна» и «Красная волна», а также материалы, нацеленные на профилактику детского травматизма. Регулярно готовится информация на основе криминальных сводок, популяризируется оказание государственных суслуг.



Председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области призвал общественников ЗАТО активнее участвовать в приемах граждан руководством служб и подразделений полиции. Он объяснил, что члены совета могут вести и самостоятельную работу в общественной приемной, оказывать помощь жителям в решении правовых вопросов.



Подробнее председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области остановился на методике и основаниях для проверки ИВС при отделе полиции. Затем представители областной и районной общественности посетили изолятор временного содержания, расположенный в городе Гаджиево ЗАТО Александровск. Они проверили условия содержания граждан, обеспечение медикаментами для оказания первой медицинской помощи, организацию горячего питания и наличие чистящих и гигиенических средства, а также документацию, в которой разъясняются права содержащихся в ИВС граждан.



Так, находящиеся во временных изоляторах имеют право получать свидания с родственниками и передачи от них, обращаться с личными просьбами к начальнику изолятора и лицам, контролирующим работу данного учреждения. Им можно пользоваться литературой и письменными принадлежностями, гарантировано бесплатное питание, медико-санитарное обследование и корректное обращение со стороны обслуживающего персонала.



В ИВС при ОМВД России по ЗАТО Александровск на момент проверки находилось трое граждан: двое мужчин и одна женщина. Все они отбывают наказание в виде административного ареста, связанное с нарушением Правил дорожного движения. В ходе бесед с задержанными жалоб на условия содержания не поступало. Помещение изолятора, несмотря на то, что оно соответствует требованиям размещения подследственных и задержанных, скоро ждет ремонт. Подводя итоги, общественники отметили, что замечаний по организации работы данного учреждения у них нет.



Проверки учреждений закрытого типа системы МВД России будут продолжаться на плановой основе в других отделах полиции Мурманской области. Члены областного и территориальных советов планируют регулярно посещать все изоляторы временного содержания Заполярья, а также специальное учреждение временного содержания иностранных граждан в поселке Кильдинстрой и центр для содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /