За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 4 человека получили травмы различной степени тяжести.



7 августа 2017 года в 13 часов 00 минут на 1115 км автодороги «М-18 Кола» Кандалакшского района водитель, управляя автомобилем «Ниссан» по предварительной информации не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадали 4 пассажира автомобиля «Ниссан»: 30-летний мужчина обслужен амбулаторно, 28-летний, 27-летний и 40-летний мужчины госпитализированы.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1280 нарушение Правил дорожного движения.



15 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителей.



Выявлено 17 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 985 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 30 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



