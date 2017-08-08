В Заполярном по факту обнаружения тел мужчины и женщины после тушения пожара в гаражном кооперативе организовано проведение процессуальной проверки

Следственным отделом по городу Заполярный ­ следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины и женщины, тела которых обнаружены после тушения пожара в одном из гаражей в городе Заполярный Мурманской области. В настоящее время их личности установлены. Это местные жители, 1984 и 1979 годов рождения.



Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/