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08.08.2017 12:25

В Заполярном по факту обнаружения тел мужчины и женщины после тушения пожара в гаражном кооперативе организовано проведение процессуальной проверки

Следственным отделом по городу Заполярный ­ следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины и женщины, тела которых обнаружены после тушения пожара в одном из гаражей в городе Заполярный Мурманской области. В настоящее время их личности установлены. Это местные жители, 1984 и 1979 годов рождения.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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