Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки.



Согласно единому расписанию ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам – математике базового уровня и русскому языку:



5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);



8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике;



16 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.



Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (далее – участники сентябрьского этапа).



Прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре осуществляется с 7 по 21 августа включительно.



В Мурманской области в качестве пунктов регистрации на участие в ЕГЭ и ГВЭ в сентябрьские сроки утверждены общеобразовательные организации, в которых участники сентябрьского этапа освоили программы среднего общего образования.



/Министерство образования и науки Мурманской области/