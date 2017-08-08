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08.08.2017 15:00

Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки.

Согласно единому расписанию ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам – математике базового уровня и русскому языку:  

5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);  

8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике;

16 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (далее – участники сентябрьского этапа).

Прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре осуществляется с 7 по 21 августа включительно.

В Мурманской области в качестве пунктов регистрации на участие в ЕГЭ и ГВЭ в сентябрьские сроки утверждены общеобразовательные организации, в которых участники сентябрьского этапа освоили программы среднего общего образования.

/Министерство образования и науки  Мурманской области/
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