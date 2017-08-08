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08.08.2017 14:45

Мурманская областная научная библиотека приглашает на книжно-иллюстративную выставку «Золотое кольцо России»

В этом году исполняется 50 лет популярному туристическому маршруту - «Золотое кольцо России». Автором идеи и названия кольцевого маршрута по древнерусским городам стал московский журналист и писатель Юрий Александрович Бычков.
В 1967 году Ю.А. Бычков проехал по намеченному маршруту, в который входили 8 городов. Получилось кольцо, состоящее из своеобразных драгоценных камней – старинных городов с бесценными архитектурными памятниками и уникальной культурой. По результатам поездки Юрий Бычков опубликовал цикл очерков о древнерусских городах под общим названием «Золотое кольцо» – приглашение в путешествие по городам исторической Северо-Восточной Руси. Каждый очерк сопровождала схема маршрута, по которому двигался Бычков.
На протяжении всех 50 лет развития туристического маршрута «Золотое кольцо» оставался открытым вопрос о том, какие же города достойны включения в легендарный маршрут. Классический «золотой список» Юрия Бычкова за эти годы много раз редактировался и дополнялся.
На выставке представлены книги, рассказывающие о городах Малого и Большого Золотого кольца, о памятниках древнерусского зодчества, обо всех интересных и необычных местах, которые стоит посетить туристу в поездке по средней полосе России в рамках данного туристического направления.
Выставка работает в холле 2-го этажа библиотеки по 9 октября.

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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