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09.08.2017 10:00

9 августа – Международный день коренных народов мира

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с праздником – Международным днем коренных народов мира!

В этот день 25 лет назад состоялось заседание рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН, впервые на международном уровне отдавшей должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Начатая четверть века назад работа помогла более отчетливо услышать голос коренных народов во всем мире и повысить внимание к их проблемам, а также принять Декларацию о правах коренных народов, которой в этом году исполняется 10 лет.

На территории Мурманской области проживают представители коренного народа саами, которые сохраняют традиции культуры и уникального уклада жизни, позволившие человеку выживать в тяжелых климатических условиях заполярной тундры. Правительство Мурманской области оказывает системную поддержку этой работе. Ярким тому примером в наши дни становится развитие этнографического туризма. Интерес к самому западному коренному народу Крайнего Севера непрерывно возрастает, благодаря планомерным усилиям со стороны органов власти всех уровней и общественности.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам бережно хранить традиции и обычаи предков, развивать свою самобытную культуру и саамский язык, беречь уклад жизни, наработанный веками в гармонии и взаимодействии с природой!

 

Губернатор Мурманской области                                                          Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор                                                          Алексей Маяков
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