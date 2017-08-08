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08.08.2017 11:55

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району провели операцию по спасению рыбаков в Вайда-Губе Баренцева моря

7 августа 2017 года в 8 часов 50 минут в дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в Вайда-Губе Баренцева моря маломерное плавсредство с четырьмя рыбаками на борту потеряло ход и начало тонуть.

По решению руководства Пограничного управления для оказания помощи в указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой катер, который уже спустя 40 минут обнаружил любителей морской рыбалки.

Пограничники подняли рыбаков на борт сторожевого катера. Медицинская помощь им не потребовалась. Спустя несколько часов любителей морской рыбалки и их плавсредство доставили к причалам посёлка Лиинахамари.

Благодаря своевременным действиям и профессионализму пограничников, на этот раз, трагедии удалось избежать.

Как показывает статистика, данная операция по спасению далеко не единственная в этом году. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району настоятельно обращает внимание граждан на поддержание должного технического состояния плавательных средств, а также соблюдение мер безопасности при нахождении в море.

/Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району/
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