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08.08.2017 14:15

В Мурманской области сотрудники Росгвардии поймали пьяного рецидивиста, скрывшегося с места ДТП

В центр оперативного управления нарядами вневедомственной охраны Росгвардии по Печенгскому району поступила информация от дежурного отдела полиции о том, что в районе дома 6 по ул. Терешковой, в г. Заполярный произошло ДТП.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии у очевидцев выяснили, что произошло столкновение автомобилей «Ауди» и «Опель», однако, водитель автомобиля «Опель» с места происшествия скрылся.
Передав в дежурную часть информацию о скрывшемся автомобиле, наряд ОВО приступил к разыскным мероприятиям. Неподалеку в одном из дворов данный автомобиль был замечен и блокирован сотрудниками Росгвардии. У водителя, которым оказался местный житель 1976 года рождения, имелись признаки опьянения. В связи с этим, старший группы задержания вызвал на место наряд Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.
  В ходе оформления административных материалов сотрудниками полиции было установлено, что задержанный гражданин ранее был подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения.
В настоящее время сотрудниками полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы сроком до двух лет.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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