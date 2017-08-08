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08.08.2017 11:24

Специалисты Госжилинспекции Мурманской области регулярно проводят контрольные проверки исполнения выданных предписаний

На прошлой неделе инспекторы Государственной жилищной инспекции Мурманской области провели контрольные проверки исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений.

Так, согласно предписанию, управляющей организацией «УК «Евродом» устранено залитие жилых помещений через кровлю многоквартирного дома №30 по ул. Сафонова, выполнены работы по ремонту металлического покрытия конька с герметизации примыканий, установлены отсутствующие жалюзийные решетки слуховых окон чердачного помещения.

Управляющей организацией «УК «Недвижимость-Сервис» представлено заключение по итогам технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома № 9 по ул. Гвардейской в Мурманске. Оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

В квартирах дома №67 по ул. Старостина по требованию инспекции управляющей организацией ООО «Жилспецстрой» произведена частичная замена стоякового трубопровода холодного водоснабжения – качество услуги холодного водоснабжения нормализовано. Кроме того в ходе внеплановой выездной проверки на основании поступившего обращения гражданина было оперативно нормализовано качество услуги горячего водоснабжения в жилом помещении дома №3 по Верхнеростинскому шоссе.

По фактам выявленных нарушений жилищными инспекторами возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. К ответственности ввиду ненадлежащего содержания подъезда одного из домов, находящихся в управлении, привлечено ООО «МУЖСК». Также постановления о привлечении к административной ответственности вынесены в отношении ООО «Севжилсервис» и ООО «Солнечный город».



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