Жители Кандалакши планируют установить мемориальные таблички со стихами поэта Николая Колычева

Павел Кондратьев.

Жители Кандалакши намерены установить мемориальные таблички со стихами недавно скончавшегося поэта Николая Колычева. Предполагается, что они появятся в тех местах, которым были посвящены. Например, табличку со стихотворением "Над заливом ветер" можно установить в живописном месте Кандалакшского залива и так далее. Николай Колычев много лет жил в пригороде Кандалакши, где написал множество стихов, посвященных Кольскому Северу. Установка мемориальных досок увековечит его имя. Инициаторы акции ищут людей, которые могут финансово помочь в реализации задумки.



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