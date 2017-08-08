В областном центре стартовала зоозащитная акция "Добрые сердца"

Павел Кондратьев.

Ее проводят мурманский Центр развития волонтерского движения и благотворительный фонд поддержки животных "Путеводная звезда". В списке желаемой помощи сухие и влажны корма, наполнители, игрушки, ошейники, поводки, миски, лотки и денежные средства. Все это необходимо для собак и кошек, за которыми присматривают активисты фонда. Помощь принимают по адресу: г. Мурманск, улица Ломоносова-17/1.

Итоги акции будут подведены 27 августа в сквере на улице Ленинградской. Там состоится большой благотворительный праздник.





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