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08.08.2017 11:01

В Мурманской области стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с участием Министра образования и науки Ольгой Васильевой

Артем Дашевский.

30 августа Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева проведет Общероссийское родительское собрание с участием родителей, учителей, а также представителей общественности, которых волнуют перспективы развития системы школьного образования.
Для профильного ведомства это возможность получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.
Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел "Общероссийское родительское собрание" – http://минобрнауки.рф/родительское-собрание. Вопросы, заданные через сайт также найдут свое отражение в ответах Министра.
 
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