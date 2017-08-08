Объявлен конкурс на лучший проект в сфере молодежной политики и патриотического воспитания молодежи ЗАТО

Артем Дашевский.

Межрегиональная общественная организация "Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России" проводит конкурс на лучший проект в сфере молодежной политики и патриотического воспитания молодежи.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Лучший проект духовно-нравственной направленности.

- Лучший проект военно-спортивной направленности.

- Лучший проект культурно-массовой направленности.

Пакет документов принимается с обязательным указанием номинации и пометкой ЛУЧШИЙ по электронной почте uk@vlasiha-zato.ru.







Фото