Объявлен конкурс на лучший проект в сфере молодежной политики и патриотического воспитания молодежи ЗАТО

Артем Дашевский.
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России" проводит конкурс на лучший проект в сфере молодежной политики и патриотического воспитания молодежи.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший проект духовно-нравственной направленности.
- Лучший проект военно-спортивной направленности.
- Лучший проект культурно-массовой направленности.
Пакет документов принимается с обязательным указанием номинации и пометкой ЛУЧШИЙ по электронной почте uk@vlasiha-zato.ru.