В Мурманской области создадут устойчивую систему защиты прав потребителей

Артем Дашевский.

В правительстве Мурманской области рассмотрели вопрос защиты прав потребителей. Министерством экономического развития региона подготовлен промежуточный отчет о выполнении поручений президента, которые даны по итогам заседания апрельского президиума Госсовета. Решениями Совета регионам поручено разработать программы по защите прав потребителей, а также создать соответствующие координационно-совещательные органы.

Необходимость таких мер остро назрела. Только по итогам 2016 года в адрес Роспотребнадзора по Мурманской области поступило более трёх тысяч обращений. Проблемы концентрируются в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, транспорт, торговля, банковский сектор, туризм. В этой сфере необходима работа и на муниципальном уровне, ведь именно на местах можно увидеть реальные трудности, с которыми сталкиваются жители на потребительских рынках.







