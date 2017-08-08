От кованных цветов до изящной мебели. Мастера кузнечного дела из Оленицы покорили гостей фестиваля в Кузреке

Яков Осетров.

В восьмой раз древняя Кузрека отметила свой, непохожий ни на какие другие праздник - день Поморской козули. На ярмарке - оригинальные произведения народного искусства. Отличные сувениры. Особенно ценятся штучные изделия. Как, например, творения кузнецов из села Оленица. Кованые цветы, фонари, мебель и, конечно же, подковы. Глава семьи - Николай Дмитриевич - сам с Урала, начинал работать кузнецом в торговом порту.

Кузнец Николай Дмитриевич Жданов: "Всю жизнь с металлом. Как родители говорили: по металлу, по хлебу, по салу. Работаю, сейчас вот уже на пенсии, мне за 70".

Николай уже давно перебрался на Терский берег, обжился в Оленице, и теперь к нему переехал сын - Дмитрий - которому отец передал секреты своей профессии, ставшей для этой династии делом всей жизни. Расширяя потенциал, отец и сын вышли на рынок заказов в Мурманке. Они уверены - профессия кузнеца будет востребована всегда.

Кузнец Дмитрий Жданов: "Под заказ специально материал покупаем, а так уже есть заранее купленный объем. То есть, если заказов нет - все равно мы делаем какие-то мелочи. Это уже для души развиваемся, и потом, если кого интересует - приобретают эти вещи".





