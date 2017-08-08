Лиственница, пихта, маньчжурский орех и даже дикая яблоня! Около 200 саженцев высадили в Ковдорском районе

Елена Ямаш.

Около двухсот саженцев лиственницы, пихты, маньчжурского ореха и даже дикой яблони посадили участники экодесанта и сотрудники Ковдорского ГОКа недалеко от посёлка Лейпи. Таким образом, они провели акцию "Спасём лес". Ковдорчане охотно откликнулись на призыв молодых специалистов градообразующего предприятия принять участие в акции по посадке деревьев.

Участник акции "Спасём лес" Сергей Соколов: "Считаю, что она полезна для молодых специалистов, которые сегодня впервые приняли участие, посадили свое дерево. Лес - это легкие нашего города, поэтому, чем больше зеленых насаждений, тем чище будет воздух вокруг".

Для посадки деревьев место недалеко от поселка Лейпи выбрано не случайно. Несколько лет назад именно здесь бушевал сильный пожар, который нанес серьезный экологический ущерб. Справиться с ним организаторам акции помог Апатитский ботанический сад. Именно оттуда привезены саженцы лиственницы и пихты. Для данного участка земли – это идеальный вариант. Теперь за деревцами будут следить специалисты ковдорского лесничества.

Организатор акции "Спасём лес" Яна Большакова: "Здесь сажается лиственница, пихта, маньчжурский орех. В принципе все деревья, которые живут в нашем регионе. Апатитский ботанический сад посоветовал нам вот эти саженцы, сказали, что они приживутся".







