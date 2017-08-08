Мончегорск становится ярче. На стене типовой девятиэтажки на проспекте Ленина появился морской пейзаж

Артем Дашевский.

На стене типовой девятиэтажки на проспекте Ленина в Мончегорске появился морской пейзаж. Его создали художники по проекту "Добавь городу красок".

Этот проект организован градообразующим предприятием, чтобы помочь северянам сделать ярче города, где компания ведет свой бизнес. Проект, напомним, реализуется в два этапа. Первый - творческий конкурс для детей и молодежи. Лучшие работы и становятся основой для рисунков, которые на втором этапе мастера стрит-арата наносят на стены городских зданий. На Кольском полуострове в проекте участвуют Мончегорск, Заполярный и Никель. И первый рисунок на стене уже готов. Идея композиции, украсившей стену дома 10 по проспекту Ленина, принадлежит мончегорке Екатерине Еремеевой. Изображение на одной стене - лишь часть картины. Ее дополнением станет рисунок на стене соседнего здания.





