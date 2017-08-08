"Пять шагов благоустройства". Моногорода Мурманской области меняют облик

Артем Дашевский.

Рабочая группа по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области подвела предварительные итоги реализации программ комплексного развития моногородов и программ повышения качества городской среды. Отмечено, что по итогам полугодия создано 613 рабочих мест. Все муниципальные образования приступили к реализации программы "Пять шагов благоустройства". Например, в Заполярном начата работа по созданию парка новых возможностей, в Кировске, Оленегорске и Ревде будут установлены спортивные площадки для сдачи норм ГТО, в Мончегорске восстановлен фонтан на улице Стахановская, в Никеле - площадка семейного отдыха StreetWorkout. Заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области провел заместитель губернатора Роман Дурягин. По итогам совещания он поручил региональным исполнительным органам власти оказать содействие в решении имеющихся проблемных вопросов.







