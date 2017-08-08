Недострой в поселке Коашва стал местом для опасных детских игр

Артем Дашевский.

Разбитые окна, сломанные двери и арматура. Речь идет о здании в центре поселка Коашва, которое стало представлять угрозу. В плачевном состоянии оно находится рядом с образовательными учреждениями. И по словам местных жителей, по нему уже гуляют дети. Когда-то здесь была мастерская, а сейчас место для опасных игр. Кроме того здесь часто появляются и асоциальные личности.

Жительница поселка Коашва Надежда Федерович: "Я несколько раз ребят видела на крыше, они сидят свесив ножки, дети причем такого возраста - как 9-11 лет, мало того, с ними была даже девочка, лазят они вот по этой штуке. А если они будут спрыгивать и где-нибудь стекла, а они тем более летом в коротких штанишках, девчонка в платье, что это за дела такие, могут травмироваться".

Стёкла прямо под ногами, вперемешку со строительным мусором, кирпичами, арматурой и гвоздями.

Депутат Совета депутатов г. Кировска Александр Соловьев: "Это же центр поселка тут у вас? - Вы правы, справа спортивная площадка, впереди дом культуры, вдали образовательная школа, слева за зданием у нас музыкальная школа, это самый центр поселка. И, если не дай Бог, здесь что-нибудь произойдет, ребенок травмируется, все-таки это Коашва, пока "скорую" дождешься, могут быть очень большие неприятности, потому будет трудно определить, кто прав кто виноват".







