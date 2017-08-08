Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.08.2017 12:15

Полиция Мурманска предупреждает: будьте внимательны при осуществлении сделок посредством сети Интернет

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя пенсионерка.

Потерпевшая рассказала полицейскими, что в апреле этого года нашла на одном из сайтов в сети Интернет предложение о продаже путевки в пансионат республики Абхазия. Бронирование осуществлялось с двадцатипроцентной скидкой проживания. После телефонного разговора с администратором пансионата женщине на электронную почту выслали договор и счет для оплаты брони. В отделении банка потерпевшая оплатила бронь в сумме 24 тысяч 832 рублей.

В начале августа северянка решила уточнить условия прибытия в назначенный день, однако сайт оказался заблокированным. Телефоны, по которым раньше она звонила, были недоступными. Мурманчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Стоит отметить, что ранее заявительница знала о подобных способах мошенничества из СМИ, однако все равно, не проверив информацию, перевела денежные средства мошенникам.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации УМВД России по городу Мурманску)
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.06
Евро = 70.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.