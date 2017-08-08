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08.08.2017 13:15

Состоялась рабочая встреча представителей УФСИН и УМВД по вопросу оказания содействия осуждённым в прохождении медицинской и социальной реабилитации

Во время рабочей встречи представители уголовно-исполнительной инспекции и наркоконтроля обсудили вопросы организации взаимодействия в отношении лиц, осуждённых к наказаниям без лишения свободы, на кого судом возложена дополнительная обязанность пройти курс лечения от наркотической зависимости с прохождением медицинской и социальной реабилитации, предусмотренной статьей 72.1 УК РФ.
В 2016 году на учёте в УИИ состояло семь таких осуждённых, в 2017 году - пока один.
Для обеспечения исполнения решений суда УИИ УФСИН на постоянной основе сотрудничает с медицинскими учреждениями, а также Управлением по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД.
Стороны на встрече рассмотрели также вопрос оказания содействия и тем осужденным, кто добровольно изъявил желание получить лечение от наркотической зависимости и пройти реабилитацию.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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