Состоялась рабочая встреча представителей УФСИН и УМВД по вопросу оказания содействия осуждённым в прохождении медицинской и социальной реабилитации

Во время рабочей встречи представители уголовно-исполнительной инспекции и наркоконтроля обсудили вопросы организации взаимодействия в отношении лиц, осуждённых к наказаниям без лишения свободы, на кого судом возложена дополнительная обязанность пройти курс лечения от наркотической зависимости с прохождением медицинской и социальной реабилитации, предусмотренной статьей 72.1 УК РФ.

В 2016 году на учёте в УИИ состояло семь таких осуждённых, в 2017 году - пока один.

Для обеспечения исполнения решений суда УИИ УФСИН на постоянной основе сотрудничает с медицинскими учреждениями, а также Управлением по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД.

Стороны на встрече рассмотрели также вопрос оказания содействия и тем осужденным, кто добровольно изъявил желание получить лечение от наркотической зависимости и пройти реабилитацию.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/