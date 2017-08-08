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08.08.2017 09:15

Прокуратура взяла под надзор ход расследования уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в Мурманской области

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление следователя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что в лесопарковой зоне на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией осуществлена незаконная рубка лесных насаждений в количестве 234 деревьев породы сосна и берёза.

В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 200 369 рублей.

Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры.


/Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура/
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