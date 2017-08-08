Прокуратура взяла под надзор ход расследования уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в Мурманской области

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление следователя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).



Установлено, что в лесопарковой зоне на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией осуществлена незаконная рубка лесных насаждений в количестве 234 деревьев породы сосна и берёза.



В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 200 369 рублей.



Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры.





/Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура/