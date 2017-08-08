В Мурманске состоялись литературные чтения «Олений народ крайнего Севера»

В информационном интеллект-центре центральной городской библиотеки города Мурманска в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира, состоялись литературные чтения «Олений народ крайнего Севера».

Цель данного мероприятия – познакомить жителей Мурманска с фольклором и традициями коренного народа саами, вызвать интерес и бережное отношение к культуре этого самобытного народа.

Ведущий специалист по связям с общественностью ГОБУ «Центр народов Севера» Арина Шаборшина и президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева подготовили для участников мероприятия яркую презентацию, а также ответили на вопросы читателей библиотеки об истории, культуре, духовном наследии и языке коренного малочисленного народа саами.

Представленная презентация и выставка изделий народно-прикладного творчества вызвала неподдельный интерес у посетителей библиотеки.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/



