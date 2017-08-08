Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области напоминает, с 2015 года вместо пенсионного удостоверения выдается справка

Не редко граждане Мурманской области обращаются в ПФР с вопросами, касающимися справок, выдаваемых вместо пенсионных удостоверений.



Напомним, с 1 января 2015 года при назначении пенсии или утрате пенсионного удостоверения гражданину выдается справка, в которой так же, как и в удостоверении, отражены все необходимые данные. Справка заверена печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица и имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое ранее удостоверение. Ранее выданные удостоверения также являются действительными.



Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить новую, обратившись в территориальный орган ПФР, в котором он состоит на учете. Также справку можно заказать через Интернет на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в «Личном кабинете гражданина» либо в разделе «Электронные услуги / Заказ справок и документов».



Важно! В соответствии с действующим законодательством оформление пенсионных удостоверений за счет гражданина не предусмотрено.





/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/