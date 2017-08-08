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08.08.2017 10:15

Житель Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение вреда здоровью

В полицию Мурманска поступило сообщение от жительницы областного центра 1962 года рождения о том, что ей угрожает убийством родной брат.
Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии по г.Мурманску установил, что между мужчиной и женщиной, проживающими в одной квартире, произошла ссора, во время которой женщине были причинены телесные повреждения. 50-летнего мужчину задержали и доставили в ленинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Участковым уполномоченным полиции было установлено, что ранее судимый за изнасилование житель Мурманска 1967 года рождения нигде не работает. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он угрожал убить сестру, при этом  в подтверждение своих намерений он ударил женщину по ноге ножкой от стула.
Согласно заключению судмедэксперта, полученные потерпевшей травмы квалифицируются как вред здоровью легкой степени тяжести.
По факту в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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