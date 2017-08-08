Плановые отключения в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 августа.



С 08.00 26.07.2017 до 24.00 08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.



С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00 14.08.2017 остановка Угольной котельной –(Смирнова,16,20,22 3 - дома)



С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов



С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов



С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов



С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от восточной котельной – 458 домов



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 16.00 ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 1)



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 21.00 ул. Октябрьская, 8, 10

ул. Карла Либкнехта, 11а





ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



10.00 – 14.00 ул. Шабалина, 4





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/